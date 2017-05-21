Собчак напророкувала "загибель кар'єри" Порошенка через заборону російських соцмереж (відео)

Дочка екс-мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака Ксенія записала відеозвернення до президента України Петра Порошенка, розкритикувавши його через заборону російських соцмереж.

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Називаючи соцмережі інструментом російських спецслужб, "ви підспівуєте Путіну, який називає інтернет проектом ЦРУ", - заявила Собчак, звертаючись до Порошенка.

"Історичний досвід показує, що всі, хто оголошував війну соцмережам, програвали. Зараз, позбавивши 25 мільйонів жителів України можливості спілкуватися, ви втратили 25 мільйонів голосів", – вважає Собчак.

Вона також переконана, що такий радикальний крок погубить кар'єру Порошенка, адже прийняти таке рішення може тільки "політичний самогубець".

"Ви один, а в цих соціальних мережах сидить половина вашого народу, який славиться своєю непокорою і гумором. Народу, який організовував Майдан, добровольчі батальйони, саме через соцмережі - заборонені вами знаряддя фашистської пропаганди. Народу, який заплатив за Революцію гідності тисячами життів. І цю гідність ви одним указом злили у вигрібну яму", – переконана Собчак.

Відео опублікував сайт Голос Правди, "натхненником якого був і залишається Олесь Бузина", як говориться на порталі.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 21 травня висловив упевненість, що "без підконтрольних "КДБ-ФСБ" соціальних мереж" український народ здатний прожити.