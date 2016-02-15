Справу про вбивство Бузини передано в одеську поліцію, адвокат підозрюваних здивований

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат підозрюваних у справі Андрія Медведька і Дениса Поліщука Сергій Войченко.

"Сьогодні ми отримали лист, в якому було написано, що наші 13 клопотань на 40 аркушах (це був підписаний лист з прокуратури Києва) направлено до ГУ Нацполіції в Одеській області. Притому в цьому листі було написано, що рішенням заступника генпрокурора визначена підслідність по цих кримінальних провадженнях за Головним управлінням Нацполіції в Одеській області", - розповів Войченко.

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Він зазначив, що поки не отримав пояснень, хто конкретно прийняв це рішення.

"Ми відразу почали дзвонити як слідчому, так і процесуальним керівникам. Спробували додзвонитися до прокуратури Одеської області, управління Нацполіції в Одеській області, попросили хоч копію постанови цього процесуального рішення нам дати, ким із заступників генпрокурора прийнято це рішення і на яких підставах. В даний час всі знизують плечима, одні кивають на других, другі на третіх, треті кажуть, що вони чергова частина і нічого не знають, а тим, хто відповідає, немає сенсу сьогодні дзвонити і дзвоніть завтра", - розповів Войченко.

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За його словами, таке рішення породжує складності, оскільки Медведько і Поліщук не можуть залишати межі Києва.

"Комізм цієї ситуації в тому, що згідно з рішенням Печерського суду, де у них домашній арешт, зазначено, що Поліщуку та Медведьку заборонено покидати межі міста Києва. Слідчий повинен просити Печерський суд щоразу давати їм можливість їхати в Одеську область для слідчих і процесуальних дій. Ми не розуміємо, тому що жодного представника з Одеси у кримінальному провадженні немає. Хіба що розкрили вбивство Бузини, встановили винних і цю особу ми очікуємо в Одесі", - заявив адвокат.

Нагадаємо, підозрюваному Поліщуку була пом'якшена міра запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на частковий домашній арешт - з 22:00 до 6:00 терміном до 2 квітня. Медведько ж буде перебувати під домашнім арештом з 19:00 до 8:00.

До цього, 9 грудня суд пом'якшив Поліщуку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт строком на 2 місяці, а 31 грудня аналогічне рішення було прийнято щодо Медведька.

Журналіст і публіцист Олесь Бузина був застрелений 16 квітня 2015 року в Києві біля свого будинку на вулиці Дегтярівській.