В Раду надійшло подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата Бобова

До Верховної Ради надійшло подання прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від групи "Відродження" Геннадія Бобова. Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав перший заступник голови Регламентного комітету ВР Павло Пинзеник.

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На питання, чи є у парламенті і Регламентному комітеті подання на притягнення до кримінальної відповідальності Бобова, депутат сказав: «За моєю інформацією, у стінах парламенту з'явилося, зареєстроване, прийшло від Генеральної прокуратури. Наразі до комітету ще не дійшло з дорученням голови Верховної Ради»

Пинзеник уточнив, що у поданні йдеться про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, а про застосування запобіжних заходів у вигляді затримання чи арешту не сказано.

“Йдеться про кваліфікацію — ухилення від сплати податків”, - додав представник Регламентного комітету.

Як повідомляв УНІАН, подання до ВР на зняття недоторканності з депутатів Лозового, Дейдея та Бобова було підготовлене 19 травня. "В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим. 2 КК України) та Андрія Лозового ( ст. 212, 368 прим. 2 КК України)", - заявляв Луценко.