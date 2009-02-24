Яценюк не хоче, щоб олігархи носили за ним валізи з грішми

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не розглядає політичну діяльність як шлях заробляння грошей.

Про це він заявив у своєму виступі під час презентації Івано-Франківської обласної організації «Фронту змін», повідомили УНІАН у прес-службі Ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт змін».

Він зазначив, що обов’язково зустрінеться з усіма представниками великого бізнесу і, «якщо вони готові підтримати, то нехай це скажуть в ефірі і перерахують гроші, а не носять валізи політичним партіям, як це робиться сьогодні».

Крім того, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що не розглядає політичну діяльність “як шлях заробляння грошей». За його словами, якщо розпочнеться виборча кампанія, то на неї гроші збиратиме “так само прозоро та відкрито”. «Не важливо, хто скільки дасть, важливо те, що людина відповідально підтримує ту чи іншу силу. Якщо вона навіть перерахує одну гривню, то це означатиме дію. Сьогодні треба підтримувати не словами, а дією – інакше у нас нічого не вийде», – зауважив він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що немає іншого виходу, ніж побудувати принципово іншу політичну систему, «щоб не створювати проект, аналогічний наявним на політичному олімпі України».

При цьому зазначив, що його Ініціатива “не залежатиме від групи з 5-ти чи 10-ти українських олігархів”. «Ви побачите, як будуть збиратися ці кошти. За допомогою Інтернету, кредитних карток, публічних зустрічей з середнім та малим бізнесом, рядовими громадянами», - додав А.ЯЦЕНЮК.