Голова Одеської ОДА Степанов: нікому не дозволю наживатися на життях хворих

В Одеській області повинна бути мінімальна по Україні ціна на послуги гемодіалізу. Про це заявив журналістам голова обласної державної адміністрації Максим Степанов, відкриваючи новий центр гемодіалізу в Білгород-Дністровському.

Степанов жорстко висловився по результатах тендеру на поставку витратних матеріалів для відділень гемодіалізу по всій області.

«Я обурений результатами тендеру! Чому ціна для Одеської області - найбільша в Україні? Навіщо ви мені розповідаєте, що сьогоднішня ціна нижче, ніж в минулому році? У минулому році в Одеській області був повний хаос з управлінням! Сьогодні у Львові - 1368 грн., а у нас - 1586 грн.! Ви що, на одеському сонце перегрілися?», - обурився голова обласної адміністрації.

Степанов попередив, що наживатися на хворих не дозволить: «Вам не пощастило зі мною. Я медик за освітою, моя дружина - нефролог, тому я дуже добре розумію ситуацію. Без цих ліків люди не можуть жити, вмирають».

Глава ОДА категорично заявив, що ціна сеансу гемодіалізу в Одеській області буде мінімальною по Україні. «Мене влаштує ціна дешевше ніж найдешевша в Україні. Якщо в Києві 1362 грн., значить у нас реальна ціна 1350 грн. Якщо вас не влаштовує така ціна - ми скасовуємо результати тендеру і проводимо нові торги», - заявив Степанов.

Представник компанії-дистриб'ютора був змушений погодитися з наведеними доводами і висловив готовність переглянути ціну й підписати договір на запропонованих умовах.

Степанов пояснив журналістам, що тендер був оголошений на забезпечення 252 хворих Одеської області всім необхідним для проведення гемодіалізу. Коштивиплачуються з бюджету, тому чим нижче ціна за процедуру, тим більшій кількості людей можна забезпечити необхідний медичний догляд.

Голова Одеської ОДА також повідомив, що до кінця року в області буде відкрито ще три сучасних центри гемодіалізу. Розширення та модернізацію мережі центрів гемодіалізу закладено в Концепцію реформування системи охорони здоров'я Одеської області, яку Степанов презентував 17 травня.