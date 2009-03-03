Томенко звинуватив 49 бютівців у тому, що вони підіграли Москві

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає помилкою підтримку 49-ма депутатами від Блоку Юлії Тимошенко постанови про відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив після проведення голосування з цього питання.

“Голосування значною частиною БЮТ за відставку ОГРИЗКА є помилкою”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, попри всі застереження щодо діяльності Міністерства закордонних справ, ініціатива відставки міністра закордонних справ, висунута фракціями КПУ та Партії регіонів, переведена в площину “задоволення потреб Російської Федерації, а не захисту національних інтересів України”.

М.ТОМЕНКО наголосив, що фракцією БЮТ було ухвалене рішення не голосувати за відставку В.ОГРИЗКА.

“При розгляді таких важливих і принципових питань потрібно керуватися не партійними чи політичними інтересами, а цінністю, що називається національна гідність”, - сказав заступник голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 250 голосами висловилася за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Зокрема, за відставку В.ОГРИЗКА проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 0 – від НУ-НС, 27 – від КПУ і 0 – від Блоку Литвина.

Народний депутат, член фракції БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що 49 депутатів від БЮТ проголосували за відставку В.ОГРИЗКА всупереч рішенню фракції.

У свою чергу, народний депутат України, лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що рішення щодо підтримки фракцією БЮТ постанови про відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ було прийнято прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.