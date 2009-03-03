СБУ встановила, що «Унікомбанк» до банкрутства ПІБу не причетний
Перевірку завершено
|Марина ОСТАПЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам повідомила начальник прес-центру Служби безпеки України Марина ОСТАПЕНКО.
«Перевірка завершена. За її результатами ця інформація не підтвердилася. Тобто, можу сказати, що посадові особи «Унікомбанку» не причетні до банкрутства «Промінвестбанку», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2008 року сталося різке погіршення фінансового стану «Промінвестбанку».
15 жовтня 2008 року т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що в рамках розслідування справи “Промінвестбанку” було викрито механізм розкрадання коштів.
За його словами, погіршення ліквідності “Промінвестбанку” і масовий відтік коштів відбулися в результаті дій злочинного угруповання.
Він додав, що 400 млн. грн. коштів ПІБ за кордон були виведені через "Універсальний комерційний банк" ("Унікомбанк", Донецьк). Його власником, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, є громадянин України Олександр ШЕПЕЛЄВ.
СБУ встановила, що ці 400 млн. грн. в банку призначалися на виплату пенсій і зарплат працівникам шахт і металургійних підприємств в Донецькій області.
У свою чергу, народний депутат від БЮТ О.ШЕПЕЛЄВ відкинув звинувачення з боку В.НАЛИВАЙЧЕНКА.