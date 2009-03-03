СБУ встановила, що «Унікомбанк» до банкрутства ПІБу не причетний

Служба безпеки України встановила, що посадові особи «Унікомбанку» не причетні до фінансових труднощів, які почалися минулого року в «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам повідомила начальник прес-центру Служби безпеки України Марина ОСТАПЕНКО.

«Перевірка завершена. За її результатами ця інформація не підтвердилася. Тобто, можу сказати, що посадові особи «Унікомбанку» не причетні до банкрутства «Промінвестбанку», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2008 року сталося різке погіршення фінансового стану «Промінвестбанку».

15 жовтня 2008 року т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що в рамках розслідування справи “Промінвестбанку” було викрито механізм розкрадання коштів.

За його словами, погіршення ліквідності “Промінвестбанку” і масовий відтік коштів відбулися в результаті дій злочинного угруповання.

Він додав, що 400 млн. грн. коштів ПІБ за кордон були виведені через "Універсальний комерційний банк" ("Унікомбанк", Донецьк). Його власником, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, є громадянин України Олександр ШЕПЕЛЄВ.

СБУ встановила, що ці 400 млн. грн. в банку призначалися на виплату пенсій і зарплат працівникам шахт і металургійних підприємств в Донецькій області.

У свою чергу, народний депутат від БЮТ О.ШЕПЕЛЄВ відкинув звинувачення з боку В.НАЛИВАЙЧЕНКА.