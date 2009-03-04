Ющенко - київським чиновникам: шановні, я на це ніколи не піду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував діяльність київської міської влади практично у всіх сферах діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на нараді з керівництвом Києва глава держави торкнувся проблем у житлово-комунальному господарстві, тарифній політиці, політиці київської влади щодо розрахунків за енергоносії, у сфері торгівлі землею тощо.

Говорячи про сферу ЖКГ, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні тарифна політика в Києві набула небачених загострень. Президент зауважив, що в столиці протягом декількох років формувався найнижчий тариф на житлово-комунальні послуги, і через популізм ця проблема не вирішувалась. «Не приймалися рішення, грались в популізм», - сказав Президент, зауваживши, що Київ є прикладом для всіх інших міст, і ця негативна тенденція поширювалась по всій Україні.

Президент зауважив, що є неприпустимим фінансувати мільйонерів, яких у Києві найбільше. «Якщо ми субсидуємо мільйонерів, рано чи пізно за таку політику доведеться відповідати», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, в той же час, необхідно гарантувати соціально незахищеним верствам населення, що тарифи для них будуть обгрунтованими.

Також В.ЮЩЕНКО розкритикував необгрунтоване, різке підвищення комунальних тарифів для бюджетних організацій та інших споживачів. «Скажіть, будь ласка, як може сприймати бюджетна сфера такого роду ініціативи – в десятки разів? Тоді виникає питання, що робили в попередній час, коли тарифи можна було підняти не на таку відчутну величину. Як може Президент давати акцепт на таке рішення. Шановні, я на це ніколи не піду», - підкреслив глава держави.

Він закликав розумно підходити до вирішення цієї проблеми. Більше того, В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості встановлення рівних тарифів, податків для бізнесу міста, оскільки це є основою створення конкурентного середовища.

Також В.ЮЩЕНКО торкнувся і ситуації з енергетикою в Києві. «Хочу звернутись до влади міста і запитати, кого ви збираєтесь обдурювати, коли мова йде про такі масштабні платежі», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він констатував, що борги Києва за газ сягнули критичної межі – 1 млрд. 60 млн. грн. станом на 24 лютого, в той же час з «Київенерго» не врегульовані борги, які виникли через запровадження нових тарифів. «Ви можете проводити будь-який популізм, але при умові, що його є чим фінансувати», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що розрахунки мають відбуватись в повному обсязі, оскільки це опосередковано впливає і на незалежність України через накопичення боргів «Нафтогазу».

Особливу увагу В.ЮЩЕНКО звернув і на ситуацію з діяльністю підприємців у столиці. В.ЮЩЕНКО зауважив, що в умовах кризи столична влада не вживає жодного кроку для поліпшення умов роботи підприємців. «Ті дії, які чинила місцева влада - як виконавча, так і законодавча, - стали причиною того, що міжнародні агентства понизили довгострокові рейтинги столиці», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив нерозуміння, чому київські підприємці мають укладати з мерією додаткові угоди щодо передачі усіх спорів на розгляд незалежного третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів юридичних споживачів». «Чому? Тільки через те, що голова Ради ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ є головою цієї ліги? В цьому є причина? Ми ж говоримо про об’єктивність, про право чесного відстоювання в судах позиції кожного громадянина…», - зауважив Президент.

Розкритикував діяльність київської влади В.ЮЩЕНКО і в сфері транспорту. Зокрема, це стосується обмеження в’їзду для вантажного транспорту в денний час, невирішення проблем із будівництвом паркінгів, а запровадження, натомість, паркувальних зон на тротуарі, ситуацію з підвищенням тарифів на проїзд.

Значна критика прозвучала з боку Президента і з приводу діяльності влади столиці у сфері земельних відносин. «Як мене проінформували, порушення в цій сфері просто вражають», - сказав Президент. За його словами, відповідно до інформації Генеральної прокуратури, по суті, існують безпрецедентні свідчення порушень земельного законодавства.

В.ЮЩЕНКО навів приклад, що лише у 2008 році було зафіксовано 1 тис. 341 порушень в сфері передачі землі приватним структурам. В.ЮЩЕНКО звернув додаткову увагу Генпрокуратури щодо незаконного обороту із землею в Києві.

Також В.ЮЩЕНКО звернув увагу на непродуманість кроків міської влади щодо запровадження платної медицини. Він зауважив, що подібні рішення мають проводитись дуже обережно і після широкої дискусії з киянами.

Крім того, особливу увагу Президент приділив питанням бюджетної політики. Він, зокрема, зауважив, що в Києві один із найвищих рівнів заборгованості із заробітної плати.

При цьому В.ЮЩЕНКО сказав, що існує серйозний ризик чергових затримок заробітних плат в Києві. Він закликав столичну владу та уряд України провести переговори та домовитись про внесення необхідних змін до державного бюджету, враховуючи проблеми міста.

Завершуючи своє вступне слово, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в ході наради хоче почути відповідь київської влади по всіх вище окреслених ним проблемах.