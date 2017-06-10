Генсек ООН планує найближчим часом відвідати Україну - Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш планує найближчим часом відвідати Україну. Про це вона написала у Facebook.

Перший віце-спікер зазначила, що вчора, 9 червня, зустрілася із заступником генерального секретаря ООН Фумзілє Мламбо-Нгкука.

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«Заступник генсека ООН поінформувала, що новий генеральний секретар ООН планує найближчим часом відвідати Україну. До речі, питання гендерної рівності визначені Антоніо Гуттерешем як ключові пріоритети його роботи», - наголосила Геращенко.

Також, за її словами, в липні буде призначено нового спецпредставника генсека ООН з питань протидії сексуальному насильству і злочинам. Україна буде однією з країн, до яких уповноважений здійснить перші візити.