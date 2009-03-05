Черновецький скаржиться, що його намагалися підставити

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що в столиці не буде жодного нового податку або збору під час його мерства.

Про це він повідомив в інтерв`ю «Газете по-киевски», опублікованому сьогодні (№41 (441)).

«Я з усією відповідальністю хочу запевнити всіх киян: поки я мер, у Києві не з`явиться жодного нового податку чи збору».

Крім того, він додав: «Жодної моєї ініціативи з цього приводу не було і немає!».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, коли країна охоплена глибокою економічною кризою, аморально запроваджувати будь-які додаткові податки та збори.

«Київ як був, так і залишається, і буде надалі найстабільнішим містом у країні. Поліклініки і лікарні Києва лікують людей точно так само, як і раніше, жодних нововведень тут немає. Житлово-комунальні тарифи, попри зростання цін на газ, залишаються найнижчими в Україні, і, незважаючи на тиск уряду, ми знаходимо можливості їх не підвищувати. Жодних платних ліній, жодного платного в`їзду, а тим більше, платного входу на цвинтарі, ніяких податків на двері, антени, пластикові вікна в Києві немає і не буде», - запевнив міський голова. (УНІАН: 23 грудня на прес-конференції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прогнозував у новому році підвищення квартплати для “середньої ланки” киян на 30%. Він також повідомив, що в Києві починається програма “Обкладання”. Як пояснив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, людям з високим достатком доведеться платити за елітні машини, яхти, літаки-вертольоти, за проліт над містом, проходження кораблем по акваторії Дніпра. Отримані гроші мер обіцяв спрямувати на поліпшення умов життя киян, зокрема, на довкілля.

25 грудня 2008 р. Київрада ухвалила рішення про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до її відповідного розпорядження. Того ж дня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив журналістам, що йому «до лампочки» мораторій Київради на підвищення цін і тарифів на ЖКГ для населення в столиці в I кварталі 2009 р. У січні ц.р. на веб-порталі столичної влади було оприлюднено проекти розпоряджень, згідно з якими пропонувалося підвищити тарифи для населення на опалення на 29%, холодне водопостачання - на 70% і гаряче водопостачання - на 60%.)

У інтерв`ю "Газете по-киевски" Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що в бюджеті столиці 2009 точно не буде нових податків і зборів. «Це я киянам гарантую!», - сказав мер.

В інтерв`ю він зазначив, що проти нього розгорнули «інформаційну війну».

«Серйозна проблема полягає в тому, що останнім часом до мене наблизилися (у тому числі і з подачі можновладців) багато провокаторів. Вони намагалися підсунути мені різні ідеї під благородним приводом поповнення міськбюджету. Але я категорично відмовився, вважаючи, що таким чином поповнювати бюджет не можна. І мені дуже, дуже й дуже соромно за тих людей, які використовували момент моєї хвороби для того, щоб нажити на цьому аморальний, нечесний політичний капітал», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів нараду з керівниками столиці, зокрема, заступниками Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та головами районів. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на нараду не прийшов, пославшись на хворобу.

За результатами наради глава держави доручив до кінця березня ретельно перевірити виявлені прорахунки в діяльності київської влади для розгляду на наступній нараді. За словами голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, гостра чотиригодинна дискусія засвідчила серйозні хиби в діяльності київської влади, які призводять до вповільнення розвитку міста, поступового занепаду Києва. Як повідомив В.БАЛОГА, глава держави виступив з різкою критикою на адресу КМДА та персонально її голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Представникам київської влади було прямо вказано на суттєві прорахунки у віданні міського господарства. Насамперед обгрунтовані претензії стосувалися розподілу землі, стану об`єктів комунальної власності та ЖКГ, транспортних мереж і доріг, тарифної політики, забезпечення киян теплом і розрахунків за спожиті енергоносії. Було висловлено зауваження щодо окремих ініціатив, наприклад, запровадження платних медичних послуг або нових місцевих зборів, які вже спричинили хвилю осуду та протестів жителів Києва.

Своєю чергою заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що за наслідками наради питання про стягнення плати за відвідання дітьми спортивних секцій, а також відвідання кладовищ знято.

В.о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що через 10 днів громадськості буде оголошено нові «справедливі» тарифи на послуги житлово-комунального господарства в Києві.