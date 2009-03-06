Пустовойтенко творчо розвинув ідею Кравчука про відставку Ющенка

Колишній прем’єр-міністр України, член Ради старійшин Валерій ПУСТОВОЙТЕНКО вважає, що Віктор ЮЩЕНКО повинен подати у відставку з поста Президента України і оголосити одночасне проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Про це В.ПУСТОВОЙТЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я вважаю, що Віктор Андрійович ЮЩЕНКО повинен заради України, заради українського народу все ж таки подати у відставку і зробити все для того, щоб, не окремо, а одночасно, пройшли і президентські, і парламентські вибори з метою приведення України до політичної стабільності”, - сказав В.ПУСТОВОЙТЕНКО. Він висловив думку, що такі вибори повинні відбутися у червні.

В.ПУСТОВОЙТЕНКО також наголосив, що для реалізації такого сценарію виходу держави з політичної та економічної кризи необхідна домовленість між Президентом, Блоком Юлії Тимошенко, Партією регіонів, усією Верховною Радою щодо призначення на період проведення дострокових виборів професійного, нейтрального уряду, члени якого не братимуть участі у виборчих кампаніях.

Після проведення виборів, зауважив екс-прем’єр, члени цього Кабміну повинні скласти свої повноваження перед новими главою держави, Верховною Радою та новопризначеним урядом.