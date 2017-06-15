Комітет з нацбезпеки вивчить питання виділення конфіскованих 500 млн грн Януковича на облаштування кордону з РФ

Рішення екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2014 році розпочати облаштування кордону з Росією було правильним, оскільки до цього моменту кордону фактично не існувало. Про це заявив перший заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук під час візиту групи парламентарів на міждержавний пункт пропуску "Гоптівка" у Харкіській області, передає прес-служба партіїї.

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Він повідомив, що в рамках Плану облаштування українсько-російського кордону за 2015-2016 роки було обладнано протитранспортними ровами, контрольно-слідовими смугами, рокадними дорогами, вогневими позиціями та опорними пунктами 163,2 км кордону в Харківській області та 20 км - в Луганській.

"Наше перебування на ділянці кордону з Російською Федерацією свідчить про високу увагу нашого комітету щодо вирішення питання облаштування державного кордону України з Росією. Ми розуміємо, що рішення у 2014 році Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка розпочати облаштування кордону було правильним. До того Україна взагалі не мала 25 років облаштованого кордону", - наголосив він.

Тетерук зазначив, що це сприяло тому, що умовний так званий кордон могли перетинати і російські громадяни, і контрабандисти, і бандформування.

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Народний депутат підкреслив, що прикордоники в таких умовах постійно ризикували своїми життями.

"Є цілком очевидним, що ті кошти, які уже були виділені, вони витрачені не дарма. Ми бачимо високоінтелектуальні інженерні споруди на нашому державному кордоні. Йдеться не лише про насипний вал, рів, облаштування контрольно-слідової смуги, рокадні дороги, а також безпосередньо сітку, яка не дозволяє безконтрольно перетинати кордон", - сказав народний депутат.

"Особливо слід відзначити оптоволокно, яке дозволяє з високою точністю визначити, хто перетинає кордон: людина чи тварина", - додав Тетерук.

Народний депутат підкреслив, що Комітет з питань національної безпеки і оборони детально проаналізує отримані дані та підтримуватиме виділення 500 мільйонів гривень, отриманих від спецконфіскації коштів Януковича, на продовження робіт для подальшого облаштування кордону України з РФ.

"Близько 2-х тисяч кілометрів нашого кордону мають мати якісні та захищені пункти для контролю. Це усе не лише інженерні споруди, а й відеосистеми із нічним та денним спостереженням за держкордоном... Ми майже кожного дня фіксуємо спроби перетнути кордон порушниками, саме тому маємо зробити якісну систему контролю, аби допомогти нашим прикордонникам нести свою службу", - підкреслив Тетерук.

Представник "Народного фронту" також повідомив, що наразі сучасно облаштованою є частина кордону Харківської області.

"Із введенням безвізового режиму з ЄС ми маємо розуміти всі загрози, які можуть чекати на нас з боку РФ, з якою у нас теж безвізовий режим. Саме тому ми маємо втілити ідею 2014 року до логічного кінця - надійно облаштувати український кордон від загроз з боку агресора", - резюмував Тетерук.