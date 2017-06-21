У Кремлі промовчали про візит Порошенка до Трампа

У Кремлі не збираються давати оцінку переговорів президентів США і України Дональда Трампа і Петра Порошенка, це справа не Москви, а американських і українських експертів. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости"

"Це не наша справа - давати оцінку переговорам президента Порошенка з віце-президентом США Пенсом і зустрічі президента Порошенко і президента Трампа. Це, напевно, ремесло для українських політологів і для американських спостерігачів", - заявив він.

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"Ми, ще раз повторюю, вітали б, якби в результаті цих контактів Київ отримав сигнал про необхідність виконання мінських домовленостей", - додав Пєсков.

Відзначимо, що раніше в Кремлі у зв'язку з зустріччю президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом раніше, ніж з президентом РФ Володимиром Путіним заявили, що «гонка недоречна».