"Гонка недоречна": у Кремлі прокоментували зустріч Порошенка з Трампом раніше Путіна

У Кремлі у зв'язку із зустріччю президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом раніше, ніж з президентом РФ Володимиром Путіним заявили, що «гонка недоречна».

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи може інформація президента України, викладена керівництву США, вплинути на американо-російські відносини.

За словами Пєскова, в Кремлі сподіваються, що Білий дім дасть «сигнал на користь необхідності імплементації Мінських домовленостей».

«Ми не вважаємо, що тут доречно влаштовувати якісь гонки», - зазначив прес-секретар.

Пєсков зазначив, що інформація «з реальним станом справ з українським врегулюванням у Вашингтоні добре відома, і при бажанні у Вашингтоні можуть ознайомитися з усіма нюансами і з усіма зобов'язаннями, які лежать на Києві згідно з підписаними в Мінську домовленостями».

«Навряд чи тут якісь гонки доречні», - додав він.

Він підкреслив, що переговори глав України і США стосуються двосторонніх відносин і «це суверенна справа двох країн».

«Звичайно ж, ми хотіли б сподіватися, що ці контакти на вищому рівні будуть використані нашими американськими колегами для того, щоб послати в Київ потужний сигнал на користь необхідності імплементації Мінських домовленостей», - сказав Пєсков.

При цьому він додав, що Москва не готує вимоги для Вашингтона для нормалізації двосторонніх відносин, обговорення проблем йде в «рутинному порядку», і сторони доводять один для одного «теми, які викликають дискомфорт, які є подразниками».

«Коло цих тем відоме, але поки констатувати початок конструктивного обговорення ми не можемо», - сказав прес-секретар Путіна.

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Як повідомляв УНІАН, 20 червня в попередньому розпорядку дня президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зустріч з президентом України Петром Порошенком запланована на 11.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом).

Порошенко заявив, що у України є потужна двопартійна підтримка в США, а під час зустрічі з Дональдом Трампом йому вдасться "озброїти інформацією" всіх. Про це повідомляє його прес-служба, відзначаючи, що під час робочого візиту до США президент проведе низку зустрічей та переговорів.

«Дуже важливо, що моя зустріч як українського президента в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна», - зазначив Порошенко і додав, що це необхідно для того, щоб «всі були озброєні інформацією і нікому не залишилося жодного шансу на несправедливість».

Довідка УНІАН: Росія, вимагаючи виконання Мінських угод від України, продовжує поставляти на окупований Донбас зброю, військову техніку, а також особовий склад для ведення бойових дій зі Збройними силами України. Крім цього, Кремль наполягає на виборах таким чином, щоб не допустити українські політичні сили в регіон і фактично легалізувати проросійських бойовиків.

Таким чином, Росія робить все, щоб зберегти свою присутність на окупованому Донбасі, що прямо суперечить Мінськими угодами.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ЛДНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в ряді районів Луганської і Донецької областей йдуть бойові дії.

12 жовтня 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія в 2014 році була змушена захищати російськомовне населення" на Донбасі і в Криму.