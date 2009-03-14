У поїздку Закарпаттям Ющенко прихопив кілька державних нагород

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув з робочою поїздкою до Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави візьме участь у заходах із відзначення 70-річчя подій, пов`язаних із проголошенням Карпатської України, що відбудуться у Меморіальному парку «Красне Поле» поблизу міста Хуст. З нагоди цієї дати Президент виступить з вітальним словом.

Також В.ЮЩЕНКО під час поїздки планує відвідати Хустську спеціалізовану загальноосвітню школу, яка носить ім`я Президента Карпатської України Августина Волошина. Президент ознайомиться у розташованій у цій школі архівною виставкою документів часів Карпатської України.

У рамках поїздки з нагоди свята глава держави також вручить державні нагороди.