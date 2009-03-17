Посли Польщі, Угорщини та Чехії радять Україні визначитися

Посли Польщі, Угорщини та Чехії в Україні вважають, що для вступу України в НАТО необхідно досягти політичної стабільності та врегулювати спірні питання з сусідами.

Про це посли сказали, відповідаючи на запитання журналістів, що саме гальмує вступ України до НАТО, під час засідання прес-клубу МЗС “10 років членства в НАТО: ретроспективний погляд”.

“Найгірше - це відсутність стабільності в країні. Незалежно від ставлення окремих політичних сил до НАТО, основне, що може допомогти на шляху до європейських та євроатлантичних структур - це стабільність, послідовність застосування демократичних процедур в державі”, - сказав посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ

Він також вважає, що в Україні на політичному рівні є проблема усвідомлення мети безпекової політики України.

“Коли я працював радником президента КВАСЬНЕВСЬКОГО, я пам’ятаю людей, які зараз в Партії регіонів і які в 2002-2003 роках дуже рішуче виступали за НАТО, зараз я бачу тих самих людей, в яких вже зовсім інше ставлення. Чому так? Я не розумію”, - сказав посол. Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ припускає, що це може бути наслідком недостатньо глибокої розмови між політичними силами, яким чином гарантувати безпеку України. “Ми, як спостерігачі, відчуваємо недостатність загальноукраїнського політичного діалогу з безпекових питань між різними політичними силами”, - додав він.

Водночас посол зазначив, що в “технічному плані” Україна працює ефективно і успішно.

“Підготовка кадрів, розробка актів, планів, це все іде в позитивному плані”, - сказав він.

З Я.КЛЮЧКОВСЬКИМ погодився посол Угорщини в Україні Андраш БАРШОНЬ. “Якщо внутрішня політична ситуація в Україні не буде схожою на життя країн альянсу, тоді немає шансів”, - сказав він.

Посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА зазначив, що розширення НАТО означає розширення зони стабільності. “В усіх наших країнах була політична стабільність. Всі політичні сили домовлялися про те, що вони хочуть, щоб їх країна стала членом НАТО”, - сказав він. “У вас політики розділені на два табори – одні “за”, інші “проти” вступу в НАТО. За таких умов складно домовитися, що буде стабільна ситуація після наступних виборів”, - сказав він.

“Необхідно визначитися, куди ви хочете - інтегруватися в євроатлантичну цивілізацію чи залишитися на пострадянському просторі. Це перше питання, на яке необхідно відповісти. Не від всіх українських політиків я чув відповідь на це запитання”, - додав він.

Посол також вважає, що Україні треба виконувати критерії вступу в НАТО, не думаючи про те, що вони жорсткі.

Посли також наголосили, що для членства в НАТО Україна має врегулювати спірні питання з сусідніми країнами. “Ми всі були 100% переконані, що, якщо в нас є політичні конфлікти з сусідом, нас не візьмуть в НАТО. Ці проблеми мають бути вирішені”, - сказав посол Угорщини.