Міністр Вовкун всадив 2 мільйони у ремонт власного кабінету?

Сьогодні розгляд законопроекту про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво у сесійній залі Верховної Ради завершився... звинуваченнями проти міністра культури у тому, що він відремонтував власний кабінет на 2 мільйони гривень.

Принаймні так заявила представниця Партії Регіонів Ганна Герман наприкінці обговорення. Регіоналка зажадала “конвенцію на міністра культури”, яку, за її ж словами “ми би ні за яких умов не підтримали”. Пояснення до цього словесного кульбиту виглядало таким чином: “колега тільки що говорив, що бракує коштів на те, щоб зняти кіно, і лише 5 мільйонів гривень у 2009 році виділено на кіно. Але 2 мільйони гривень пан міністр використав на ремонт свого кабінету. Якщо я не маю рації… Якщо я не маю рації, то пан міністр може подати мене до суду, я готова представити йому усі платіжки, які надійшли за ремонт його кабінету”, цитує пані Герман стенограма ВР.

Але на цьому потік звинувачень не закінчився. Серед переліку претензій депутатки до міністра були й такі: він “постійно намагається відібрати і приватизувати центр імені Довженка”, незаконно звільнити директора цього центру пана Мандрика. Згадала Герман також про не менш регулярні “переслідування” міністром “голови служби Чміль Ганни Павлівни”, нібито через те, щоб розставити покірні собі кадри і робити у сфері (кіно – ред.) все, що він хоче.