Міністр Вовкун всадив 2 мільйони у ремонт власного кабінету?
Ганна Герман має платіжки
Сьогодні розгляд законопроекту про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво у сесійній залі Верховної Ради завершився... звинуваченнями проти міністра культури у тому, що він відремонтував власний кабінет на 2 мільйони гривень.
|Ганна Герман
Але на цьому потік звинувачень не закінчився. Серед переліку претензій депутатки до міністра були й такі: він “постійно намагається відібрати і приватизувати центр імені Довженка”, незаконно звільнити директора цього центру пана Мандрика. Згадала Герман також про не менш регулярні “переслідування” міністром “голови служби Чміль Ганни Павлівни”, нібито через те, щоб розставити покірні собі кадри і робити у сфері (кіно – ред.) все, що він хоче.