ЄС не визнає анексію Криму - Туск

13:49, 13 липня 2017
Політика
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Туск нагадує Росії про її відповідальність за виконання Мінських угод.

Дональд Туск / REUTERS

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що ЄС не визнає анексію Криму Росією й нагадує Російській Федерації про її відповідальність за виконання Мінських домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клод Юнкером за результатами саміту Україна-ЄС.

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"І сьогодні знову ЄС дав ясно зрозуміти, що ми непохитні у підтримці України проти агресії Російської Федерації та спроби посягнути на вашу незалежність", - наголосив Туск.

"Ми знову підтвердили нашу незмінну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України", - додав Туск.

"Ми не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми закликаємо до повного виконання Мінської угоди усіма сторонами, підкреслюючи у цьому зв'язку відповідальність Росії", - наголосив Туск.

Він нагадав, що 28 червня ЄС вирішив продовжити чинність економічних санкцій проти Росії, запроваджених через її агресію проти України.

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Теги: #Туск#Саміт Україна-ЕС у Києві