Зовнішній ворог не здолає українців, але вони можуть зазнати поразки від самих себе - Туск
За його словами, українці мають "будь-що тримати свою єдність і уникати внутрішніх конфліктів".
Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що зовнішній ворог не зможе здолати українців, але вони можуть зазнати поразки від самих себе. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході пленарного засідання саміту Україна – Європейський Союз.
«Дозвольте мені як вашому другу висловити одну думку: сьогодні ми ясно бачимо, що зовнішньому ворогу вас не здолати, ви занадто сильні. Але ви можете зазнати поразки від самих себе», - наголосив Туск.
Саме тому, за його словами, українці мають «будь-що тримати свою єдність і уникати внутрішніх конфліктів»
«Ми пройшли тільки половину шляху. Я переконаний: якщо і надалі ви будете такими рішучими, хоробрими та послідовними, якими ви були тоді на Майдані Незалежності, якими ви є під час битви за цілісність України, якщо ви зможете витримати тягар реформ та не здатися, тоді ви втілите свої мрії та досягнете своїх цілей», - підкреслив Туск.
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Туск переконаний, що сучасні виклики можна подолати тільки об’єднаними зусиллями.
«Я повторюю сьогодні це всій Європі: ми зможемо подолати виклики нинішніх часів, тільки якщо об’єднаємося. Немає нічого гіршого за розпад спільноти через сучасні загрози», - підкреслив Туск.
«Так, демократія – це розбіжність поглядів і конкуренція, але це також постійний пошук консенсусу. Тому ваше найважливіше завдання сьогодні – побудова сучасної держави, яка піклується про своїх громадян, бореться з корупцією і шанує найвищі стандарти суспільного життя. Якщо ви зможете скласти цей іспит, ніхто і ніщо вас не переможе», - наголосив Туск.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко припустив, що наступні саміти Україна-ЄС пройдуть у Донецьку та Ялті.