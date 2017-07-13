Зовнішній ворог не здолає українців, але вони можуть зазнати поразки від самих себе - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск вважає, що зовнішній ворог не зможе здолати українців, але вони можуть зазнати поразки від самих себе. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході пленарного засідання саміту Україна – Європейський Союз.

«Дозвольте мені як вашому другу висловити одну думку: сьогодні ми ясно бачимо, що зовнішньому ворогу вас не здолати, ви занадто сильні. Але ви можете зазнати поразки від самих себе», - наголосив Туск.

Саме тому, за його словами, українці мають «будь-що тримати свою єдність і уникати внутрішніх конфліктів»

«Ми пройшли тільки половину шляху. Я переконаний: якщо і надалі ви будете такими рішучими, хоробрими та послідовними, якими ви були тоді на Майдані Незалежності, якими ви є під час битви за цілісність України, якщо ви зможете витримати тягар реформ та не здатися, тоді ви втілите свої мрії та досягнете своїх цілей», - підкреслив Туск.

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Туск переконаний, що сучасні виклики можна подолати тільки об’єднаними зусиллями.

«Я повторюю сьогодні це всій Європі: ми зможемо подолати виклики нинішніх часів, тільки якщо об’єднаємося. Немає нічого гіршого за розпад спільноти через сучасні загрози», - підкреслив Туск.

«Так, демократія – це розбіжність поглядів і конкуренція, але це також постійний пошук консенсусу. Тому ваше найважливіше завдання сьогодні – побудова сучасної держави, яка піклується про своїх громадян, бореться з корупцією і шанує найвищі стандарти суспільного життя. Якщо ви зможете скласти цей іспит, ніхто і ніщо вас не переможе», - наголосив Туск.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко припустив, що наступні саміти Україна-ЄС пройдуть у Донецьку та Ялті.