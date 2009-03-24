Робоча група експертів НАТО почала консультації в Севастополі

У Севастопольському військово-морському інституті імені П.С. Нахімова вчора розпочалися консультації робочої групи експертів НАТО з представниками українського флоту з питань матеріально-технічного забезпечення розгорнутих військ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України, під час візиту сторони узагальнять досвід організації матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) кораблів у період виконання завдань у Середземному морі, та обговорять перспективи участі кораблів українського флоту в операції НАТО «Активні зусилля». Також військові моряки розглянуть напрями співпраці, удосконалення структур МТЗ і розвиток можливостей розгортання та участі в операціях у складі міжнародних сил, реформування принципів та процедур логістичного забезпечення підрозділів.

Протягом кількох днів представники Північноатлантичного альянсу та українські військовослужбовці проведуть роботу в синдикатах з обговорення можливих логістичних заходів у портах, куди заходитимуть кораблі, що беруть участь в миротворчих операціях, та вимог до держав-партнерів з питань їх логістичного забезпечення в країні перебування.

Візит делегації експертів НАТО до українського флоту, що відбувається у відповідності до Переліку заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на лютий-березень 2009 року, завершиться 25 березня.

Українську сторону під час консультацій очолює заступник начальника штабу (з питань євроатлантичної інтеграції) командування ВМС України капітан 1 рангу Михайло ПІНКЕВИЧ.