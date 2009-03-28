Яценюк хоче зробити українську мову популярною

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти внесення змін до Конституції в мовному питанні.

Про це він сказав в ефірі “Свободи на Інтері”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що виступає проти внесення змін у Конституцію, оскільки в нині діючому Основному Законі «написано чорним по білому – єдиною мовою, яка захищена, крім української, є російська».

За його словами, «єдиною в діючому законі про мови визнано мовою міжнаціонального спілкування російську».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «в мовному питанні ніхто нікого не буде примушувати розмовляти українською мовою, але я зроблю все для того, щоб українська мова була популярна, конкурентна, щоб наші діти мали мультфільми, книжки, навчання українською мовою». Він додав, що «людина сама вибере, і ми тоді - через п’ять років – подивимось, чи стоїть це питання в Україні, чи не стоїть».