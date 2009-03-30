У Ющенка кажуть, що пропозицію для Росії передадуть через Черномирдіна

Консультації про участь у модернізації української газотранспортної системи (ГТС) проводитимуться з усіма країнами, які виявлять бажання брати участь у цьому процесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

“Я упевнений, що пропозиції для таких консультацій одержать посли усіх країн, у тому числі й такий стратегічний партнер як Російська Федерація. Але ніяка окрема позиція - ані Росії, ані іншої країни не може і не повинна збити нас зі шляху модернізації української ГТС», – сказав він.

Довідка УНІАН. 23 березня в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери з поставок газу до Європи” була підписана Спільна декларація ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Російська делегація, присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив невдоволення проектом підсумкової декларації цих зборів. Він вказав на декілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН учора на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.