Томенко просить Ющенка залишити палати і не мучити реформу

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що українська влада в першу чергу має перейматися подоланням кризи, а не питанням щодо адміністративно-територіальної реформи та двопалатного парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у ВР, виступаючи після виголошення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щорічного послання.

М.ТОМЕНКО зауважив, що якби В.ЮЩЕНКО виступив з таким посланням у 2005 році, то «ми б оцінили це звернення як гідного Президента».

При цьому, за його словами, очевидно, що сьогоднішній виступ глави держави є його останнім виступом в цій сесійній залі.

За словами М.ТОМЕНКА, виникає враження, що як тільки в Україні з’являються якісь проблеми, то всі президенти нашої країни починають згадувати про другу палату ВР.

«Давайте ті палати залишимо і будемо думати, як зробити функціональний парламент, уряд і разом працювати. І ще одне побажання до команди Президента – не мучте адміністративно-територіальну реформу», - сказав віце-спікер.

Заступник голови ВР зауважив, що в умовах нинішньої кризи потрібно забути про адміністративно-територіальну реформу і думати, як вирішувати більш складні і нагальні проблеми.