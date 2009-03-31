ВР відмовилася розглянути три антикризові законопроекти

Верховна Рада України відмовилась розглянути три антикризові законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутати відмовились включити до порядку денного урядовий законопроект про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України щодо невідкладних заходів із забезпечення енергетичної безпеки України. За включення цього документу до порядку денного проголосувало 207 народних депутатів з необхідних 226.

Також Верховна Рада відмовилась розглянути урядовий законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення (за нього проголосувало 201 з 226) і законопроект про внесення змін до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам (за нього проголосували 207 депутатів з необхідних 226).