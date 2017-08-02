Чотири країни приєдналися до рішення ЄС продовжити санкції проти Росії
Україна, Албанія, Чорногорія та Норвегія приєднуються до рішення Ради ЄС.
Європейський Союз вітає рішення Чорногорії, Албанії, Норвегії та України приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію щодо України.
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Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, оприлюдненій у середу в Брюсселі.
Вона нагадала, що 28 червня Рада ЄС прийняла рішення продовжити чинні обмежувальні заходи до 31 січня 2018 року.
"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, Норвегія, яка є членом Європейського економічного простору, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність їхніх національних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу 28 червня затвердила рішення продовжити ще на півроку економічні санкції для Росії за невиконання нею Мінських домовленостей.