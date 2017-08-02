Чотири країни приєдналися до рішення ЄС продовжити санкції проти Росії

Європейський Союз вітає рішення Чорногорії, Албанії, Норвегії та України приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію щодо України.

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Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, оприлюдненій у середу в Брюсселі.

Вона нагадала, що 28 червня Рада ЄС прийняла рішення продовжити чинні обмежувальні заходи до 31 січня 2018 року.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, Норвегія, яка є членом Європейського економічного простору, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність їхніх національних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу 28 червня затвердила рішення продовжити ще на півроку економічні санкції для Росії за невиконання нею Мінських домовленостей.