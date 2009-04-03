Актор Лесь Сердюк: вам принесли «Тараса Бульбу», не хочете – не їжте
Бо самі ж не зробили...
|Лесь Сердюк
“...я трошки не розумію, чого зараз так не подобається, що зробив Бортко. Бортко зробив на російські гроші оригінал Гоголя так, як він це розуміє. По-моєму, розуміє дуже цікаво, дуже гостро, дуже інтересно. І всім акторам було дуже здорово з ним працювати, - заявив Лесь Сердюк у ефірі програми “Шустер live” на ТРК Україна. - Мене тут інший бік цікавить: що ж у нас таке відбулося? У нас один режисер носився з "Тарасом Бульбою" літ 25. Уже були кінопроби, уже були призначення на ролі і так далі, і так далі. Чому ж ми не зняли? А тепер нам привіз Бортко фільм свій – прекрасний фільм – і сказав: "Хлопці, дивіться". І тепер от ви – ці хлопці – хочете – їжте, а хочете – не їжте. Але вам це принесли, бо ви самі це не зробили. От і все”.
Далі між Сердюком та Бортком відбувся такий короткий діалог:
Бортко: І я дивуюся разом з Лесиком, я дивуюся дуже: чому не зробили самі? Чому?
Сердюк: Та тому, що грошей нема. "Чому"...
Бортко: А на інше є гроші?
Сердюк: На інше є. Біда.