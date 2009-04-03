Актор Лесь Сердюк: вам принесли «Тараса Бульбу», не хочете – не їжте

Актор Лесь Сердюк, який знявся у фільмі Володимира Бортка “Тарас Бульба”, обурений спробами деяких українців висунути претензії до кінострічки, бо самі українські режисери мали досить часу екранізувати Гоголя, виходячи зі свого бачення, але Україна не знайшла для цього грошей.

“...я трошки не розумію, чого зараз так не подобається, що зробив Бортко. Бортко зробив на російські гроші оригінал Гоголя так, як він це розуміє. По-моєму, розуміє дуже цікаво, дуже гостро, дуже інтересно. І всім акторам було дуже здорово з ним працювати, - заявив Лесь Сердюк у ефірі програми “Шустер live” на ТРК Україна. - Мене тут інший бік цікавить: що ж у нас таке відбулося? У нас один режисер носився з "Тарасом Бульбою" літ 25. Уже були кінопроби, уже були призначення на ролі і так далі, і так далі. Чому ж ми не зняли? А тепер нам привіз Бортко фільм свій – прекрасний фільм – і сказав: "Хлопці, дивіться". І тепер от ви – ці хлопці – хочете – їжте, а хочете – не їжте. Але вам це принесли, бо ви самі це не зробили. От і все”.

Далі між Сердюком та Бортком відбувся такий короткий діалог:

Бортко: І я дивуюся разом з Лесиком, я дивуюся дуже: чому не зробили самі? Чому?

Сердюк: Та тому, що грошей нема. "Чому"...

Бортко: А на інше є гроші?

Сердюк: На інше є. Біда.