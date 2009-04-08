Балога не розуміє, чому Тимошенко і Литвин води в рот набрали

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА констатує, що на сьогодні ні Кабінет міністрів, ні Верховна Рада не сформулювали чіткої відповіді на пропозицію Президента Віктора ЮЩЕНКА про одночасні дострокові вибори глави держави та парламенту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За словами В.БАЛОГИ, коментарі на цю тему окремих урядовців і народних депутатів не можна вважати позицією уряду та ВР, незрозумілою залишається ставлення до президентської ініціативи прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови парламенту Володимира ЛИТВИНА.

За словами глави Секретаріату Президента, пройшло п`ять днів відтоді, як В.ЮЩЕНКО заявив про свою готовність піти на дочасні президентські та парламентські вибори, щоб одномоментно оновити всю конфігурацію влади для подолання політичної та економічної кризи. На думку В.БАЛОГИ, враховуючи, що кризові процеси в державі щодня лише посилюються, дві державні інституції - Кабмін і Верховна Рада - мали б оперативно відреагувати на таку пропозицію.

«Президент запросив уряд і парламент, у тому числі всі фракції, до предметного діалогу, якого чекає все суспільство. Поки ж тільки В.ЮЩЕНКО чітко окреслив шляхи виходу з кризи через якісне оновлення влади. Питання поставлено руба, однак із вулиці Грушевського чути лише розрізнений хор, проте єдиного мотиву немає. Складається враження, що і прем`єр-міністр, і голова Верховної Ради всіляко обминають цю тему», - сказав В.БАЛОГА.

Він припустив, що Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЛИТВИН спробують змістити акценти на парламентську постанову про призначення виборів Президента на 25 жовтня. Однак, за словами В.БАЛОГИ, така тактика не дасть бажаного результату. Насамперед, через те, що це рішення Верховної Ради, яке суперечить Основному Закону, ще має бути підтверджене Конституційним Судом. По-друге, все суспільство хоче рішучого і глибокого оновлення влади як інструменту подолання кризи. Люди добре розуміють, що виконати це завдання лише переобранням глави держави не можна, зауважив глава Секретаріату Президента.

«Постанова про вибори Президента 25 жовтня, окрім її явної невідповідності Конституції, насправді зберігає діючу неефективну владу. Адже залишаються і недокоаліційна Верховна Рада, і Кабінет міністрів, який працює без підтримки парламентської більшості. Тобто нічого у владі не зміниться: Ю.ТИМОШЕНКО і далі керуватиме непрофесійним урядом, а в Раді залишатиметься недієздатна коаліція, яка без комуністів чи ситуативних домовленостей із опозицією не може прийняти жодного закону. Суспільству така розхитана, абсурдна по суті влада не потрібна», - наголосив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату звертає увагу, що після ініціативи Президента про одночасні вибори в Раді знову заговорили про імовірні нові формати коаліції, зокрема, між БЮТ і Партією регіонів. Однак плани створити таку більшість малореальні, оскільки з тієї якості політичних сил, які зараз представлені у парламенті, навряд чи вийде міцна, стабільна і дієздатна конструкція, переконаний В.БАЛОГА.

«Як не крути, а за нинішньої ситуації у Верховній Раді вихід один - дострокові вибори. Не варто складати «Лего» з матеріалу, який не підходить один до одного ні за кольором, ні за призначенням, ні за кріпленнями. Тому парламент і уряд мають пристати на пропозицію Президента і спільно почати працювати над політичним і юридичним оформленням одночасних виборів», - наголосив В.БАЛОГА.