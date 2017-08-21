Апеляційний суд розпочав розгляд скарги Добкіна на запобіжний захід

Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги народного депутата України Михайла Добкіна, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та сприянні шахрайству, на рішення Печерського суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Про це передає кореспондент УНІАН.

Добкін і його захисник просять суд скасувати рішення першої інстанції та обрати запобіжний захід - особисте зобов'язання.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

15 липня суд постановив заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн. Заставу за Добкіна внесли співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесніков і народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.