Будинок громадського активіста Рицка обшукали через заяву Лапіна (відео)

Приватний будинок луцького громадського активіста, колишнього бійця "Айдару", керівника волинського осередку «Громадсько-політичної платформи Надії Савченко» Ігоря Рицка сьогодні зранку обшукали правоохоронці. Підставою обшуку стала заява нардепа Ігоря Лапіна. Про це Інформаційному агентству "Волинські Новини" стало відомо з власних джерел.

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Як стало відомо, обшуки розпочалися близько 6.30 та тривали до 10 години ранку. Обшук проводили працівники департаменту карного розшуку по ухвалі суду від 10 серпня на основі заяви Ігоря Лапіна за нібито розголошення конфіденційної інформації Рицком.

Зазначається, що в результаті, так би мовити, слідчих дій правоохоронці вилучили патрони, комп’ютерну техніку та мобільний телефон Ігоря Рицка.

З власних джерел ІА Волинські Новини стало відомо, що атовцю Ігорю Рицку інкримінують розкриття конфіденційної інформації. Зокрема, йдеться про публікації, у яких Рицко вказав перелік придбаних Лапіним квартир з адресами та його численні дороговартісті автомобілі.

Крім того, прес-секретар громадського формування «Варта порядку» Олександр Волянюк наголосив, що, попри заяви у ЗМІ, Ігор Рицко не є членом ГФ «Варта порядку».

Зауважимо, свого часу екс-заступник командира батальйону «Айдар» Ігор Рицко, на псевдо "Алмаз", оприлюднив викривальну інформацію про маловідому діяльність Лапіна. Так, до отримання депутатського мандату Ігор Лапін, відомий на псевдо "Бакс", заробляв на підкупі суддів, контрабанді спирту та сигарет, легалізації авто, оборудках із лісом та бурштином. Крім того, зі слів Рицка, на нардепа Лапіна, який грабував будинки, викрадав автомобілі з охоплених війною міст навіть є кримінальна справа у Северодонецьку.

Вочевидь, саме така викривальна інформація Ігоря Рицка, який свого часу служив разом з Лапіним у батальйоні "Айдар", і змусила нардепа тиснути на нього.