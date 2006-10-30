Янукович не виключає перебування Чорноморського флоту в Україні після 2017 р.

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території Україні після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Безумовно, те, що відповідає інтересам України, ми будемо завжди на захисті національних інтересів», - сказав український прем’єр, відповідаючи на запитання, чи не виключає він можливості продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України після 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ Володимир ПУТІН 25 жовтня у ході "прямої лінії" відзначив, що «Росія не прагне до дострокового виведення свого флоту з Криму, а договір діє до 2017 року. Після цього Москва готова вести переговори про продовження терміну перебування ЧФ».

26 жовтня міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що Україна не веде переговорів щодо пролонгації договору про тимчасове перебування Чорноморського флоту РФ на території України.