У ЄЦ пояснили, чому у парламенті зараз куховарки і водії

У керівництві партії «Єдиний центр» вважають, що на парламентських виборах прохідний бар`єр для партій слід залишити на рівні 3%, а для партійних блоків підняти до 7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Донецьку заступник голови партії «Єдиний центр», народний депутат Віктор ТОПОЛОВ.

Він висловився за ліквідацію так званих «іменних» партійних блоків, а для тих блоків, які залишаться, запропонував підняти прохідний бал залежно від кількості партій, що входять до блоку.

«Ми за те, щоб ліквідовувати інститут іменних блоків, бо це віртуальна політична сила, яка будується на харизматичному лідері», - сказав В.ТОПОЛОВ. Він пояснив, що депутати, які потрапили до іменного партійного блоку, стають заручниками свого лідера і не мають власного права голосу. «Жах що потім діється, тому що людина, яку за рахунок своєї особистості і своєї аури обрано до парламенту, у неї спокуса під себе приймати людей до виборчого списку свого блоку, тих, які робитимуть те, що вона їм скаже», - відзначив В.ТОПОЛОВ.

Депутат наголосив, що саме тому зараз у парламенті куховарки і водії, бо ніхто не має власної думки».

Разом з тим, на думку В.ТОПОЛОВА, «блоки можна залишити – будь ласка. Але коли ми говоримо про блоки, ми вносимо пропозиції, що якщо партії об`єднуються і йдуть у блоках, прохідний бар`єр для них має бути вищим». На його думку, «якщо для партій залишити 3%, то прохідний бар`єр для блоку, залежно від кількості партій, має бути диференційований і весь час зростати, бо інакше змагання несправедливе».

«Партійні блоки, як правило, менш продуктивні, ніж партії. Потрібна конкретна партія, яка відповідає за ті зобов`язання, які вона бере перед людьми під час виборів. Для партій можна і потрібно залишати 3%, а для партійного блоку, можливо навіть, підняти до 7%», - сказав В.ТОПОЛОВ.