Ющенко згадав, як «викликав з того світу політичні трупи»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає малоперспективною ідею об`єднання демократичних сил в одну партію.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ».

Він упевнений, що після реформування партія «Наша Україна» поверне собі своїх виборців.

«Хочу сказати, що без "Нашої України" український політичний світ буде дуже бідним. Жодна політична сила не зможе так ясно формулювати пріоритети країни. Жодна партія не запропонує вам більш гідної дороги в майбутнє, жодна сила не буде так віддана демократії, як "Наша Україна". До речі, ми від цього постійно страждаємо, адже в демократичній партії завжди складніше приймати рішення, ніж в авторитарній», – заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент зазначив, що є певні труднощі в розширенні партії за рахунок інших демократичних сил, зокрема, «Єдиного центру». Він нагадав, що з 2002 року «викликав з того світу стільки політичних трупів! Ми тоді рятували цілі рухи, плеяди політиків, котрі, як на мене, ще можуть послужити Україні. Але в результаті об`єднання в блок привело нас до підриву цілісності, мобільності та ефективності прийняття рішень».

На думку В.ЮЩЕНКА, тепер уже також мало перспектив має ідея об`єднання демсил в одну партію. «Ми хотіли об`єднати всіх - починаючи від Руху Бориса ТАРАСЮКА і УНП Юрія КОСТЕНКА і закінчуючи християнськими демократами. Теоретично в нас був шанс об`єднатися, але практика показала, що демократичні сили дуже погано склеюються. Причому перешкодою стає не національна ідея, а маленьке его дрібних політиків, учорашніх політиків. Виходячи з цього досвіду, сьогодні в мене, чесно скажу, мало бажання об`єднуватися з кимось на партійному рівні. Вже накопичилася втома, набридло бути паличкою-стукалочкою для інших політичних сил. Хоча, звісна річ, я не кажу категоричне "ні", адже триває політичний процес, і можливі компроміси», – заявив В.ЮЩЕНКО.