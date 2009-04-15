Лідер фракції НУ-НС: Ющенку не потрібно балотуватися у Президенти

Лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО вважає, що Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ не потрібно балотуватися на наступних президентських виборах.

Про це він сказав, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН заяву Президента В.ЮЩЕНКА, що він братиме участь як у президентських, так і в парламентських виборах.

М.МАРТИНЕНКО сказав, що «він (В.ЮЩЕНКО – УНІАН) може в історії залишитись Президентом з великої букви, якщо не буде балотуватись». «Це не потрібно йому робити», - додав він.

Водночас М.МАРТИНЕНКО заявив, що одночасні парламентські і президентські вибори «неможливі». За його словами, щоб такі вибори провести, треба змінювати законодавство, а для цього «треба шукати консолідацію у залі» Верховної Ради України. «Знайти спільну мову неможливо», - додав М.МАРТИНЕНКО.