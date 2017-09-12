Опубліковано фото підписаного Саакашвілі протоколу про адмінправопорушення під час перетину кордону

13:11, 12 вересня 2017
Політика
628 0

Також Саакашвілі підписав заперечення до протоколу.

Підписаний Сааакашвілі протокол про адмінправопорушення під час перетину кордону / фото УНІАН

Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі 12 вересня 2017 року ознайомився з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення та підписав цей документ і заперечення до нього. Фото протоколу має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі "Леополіс", що розташований у центрі міста на вулиці Театральній.

Вранці 12 вересня до готелю прийшли прикордонники та поліцейські, щоб надати Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Повернення Саакашвілі в Україну
Теги: #повернення Саакашвілі до України#прорив кордону Саакашвілі#перетин кордону Саакашвілі#протокол про адмінправопорушення для Саакашвілі