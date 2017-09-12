Прикордонники пояснили причини приїзду до Саакашвілі у Львові

Прикордонники, які прийшли до готелю у Львові, де зупинився позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, заявляють, що залишать заклад лише після надання Саакашвілі протоколу про адміністративне правопорушення щодо незаконного перетину державного кордону 10 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив співробітник Державної прикордонної служби України, який перебуває в львівському готелі «Леополіс».

Хоча прикордонники прийшли до готелю близько 7.00 ранку, вони досі не зустрілись із Саакашвілі. Співробітники ДПСУ не хочуть передавати протокол через адвоката екс-голови Одеської ОДА і заявляють, що перебуватимуть у готелі доти, доки не нададуть документ особисто Саакашвілі.

«Посадові особи Державної прикордонної служби прийшли сюди виключно, щоб донести зміст протоколу про адміністративне порушення, яке вчинила дана особа - Міхеїл Саакашвілі. Дана особа незаконно перетнула державний кордон 10 вересня з Республіки Польща в Україну у пункті пропуску «Шегині» без дозволу уповноважених державних органів. Тобто вчинила адміністративне порушення», - сказав журналістам прикордонник.

Прикордонники не можуть з’ясувати, в якій кімнаті Саакашвілі і чекають, доки він вийде зі свого номера.

«Ми тут знаходимся до того моменту, поки він не вийде, і ми зможемо йому донести зміст протоколу», - сказав співробітник ДПСУ.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі “Леополіс”, що розташований у центрі міста на вулиці Театральній.

Сьогодні зранку прес-секретар партії “Рух нових сил” Мар’яна Почтар повідомила УНІАН, що до готелю прибули прикордонники та поліція. В готелі також перебувають народні депутати, прибули адвокати Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.