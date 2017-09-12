Саакашвілі підписав протокол про незаконний перетин кордону

Позбавлений українського громадянства, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі ознайомився з протоколом про вчинення адміністративного правопорушення та підписав цей документ і заперечення до нього.

Як передає кореспондент УНІАН, біля входу до готелю “Леополіс” у Львові прикордонники надали Саакашвілі протокол, який він прочитав, підписав заперечення до протоколу і віддав документи співробітникам Держприкордонслужби.

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Свою чергою представник ДПСУ проінформував Саакашвілі, що питання про незаконний перетину кордону Мостиський райсуд Львівської області розглядатиме 18 вересня о 15.00.

Водночас Саакашвілі заявив, що із завтрашнього дня розпочинає поїздки всіма регіонами України, про графік і міста поїздок повідомить сьогодні у другій половині дня.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі “Леополіс”, що розташований у центрі міста на вулиці Театральній.

Сьогодні до готелю прийшли прикордонники та поліцейські, щоб надати Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону.