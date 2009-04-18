Ряд політичних сил зацікавлені обирати Президента в парламенті

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що ряд політичних сил не змінили свій намір внести зміни до Конституції, аби допустити обрання Президента України у парламенті.

Про це він заявив вчора ввечері в ефірі програми «Свобода на Інтері».

В.ЛИТВИН наголосив, що про цей сценарій давно уже говорять, так само як і водночас усі заперечують це. «Цей сценарій є, він активно проговорюється, і чим більше він заперечується, тим більше є підтвердження саме цього факту», - сказав він.

Голова ВР заявив, що це питання має стати предметом обговорення суспільства, аби не допустити обрання глави держави у парламенті.

Відповідаючи на запитання, хто саме з політичних сил реалізовує цей сценарій і чи є це фракції БЮТ та Партії регіонів, В.ЛИТВИН сказав: «Коли говорять про конкретні речі, партій і прізвищ не називають». При цьому він додав, що для того, аби провести таке рішення у парламенті, необхідно мати конституційну більшість голосів народних депутатів.