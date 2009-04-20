Янукович заявив про свою участь у президентських виборах

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у майбутніх президентських виборах.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу TBi.

«Я впевнений у тому, що братиму участь у президентських виборах. А як можна не виставляти свою кандидатуру? Я лідер партії, партія сьогодні є лідером національного рейтингу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, офіційно про висунення кандидата у Президенти буде оголошено на з`їзді Партії регіонів. «Є певна процедура, ми її пройдемо, сьогодні немає в партії іншої дискусії, це формальність, яка буде прийнята, я в цьому впевнений, і ми підемо на вибори», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів наголосив, що він особисто виступає за всенародні вибори Президента. «Наша Конституція передбачає вибори всенародні, змінити її можна тільки теоретично, а практично я не бачу варіантів», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.