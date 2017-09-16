У Порошенка підтвердили зустріч з Трампом 21 вересня
Про заплановану зустріч голів держав повідомила і укра\нська сторона.
Прес-секретар президента України Святослав Цеголко підтвердив заплановану зустрів президентів України та США Петра Порошенка та Дональда Трампа 21 вересня у Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Про це Цеголко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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«У четвер, 21 вересня, під час участі у 72-ій сесії Генасамблеї ООН Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з Президентом США Дональдом Трампом», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше про зустріч лідерів України та США під час 72-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй повідомив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.
Нагадаємо, 12 вересня у Нью-Йорку відкрилася 72-а сесія Генеральної асамблеї ООН.
Порошенко планує обговорити на Генасамблеї ООН ідею створення групи міжнародних друзів України з деокупації Криму. Також президент сподівається на підтримку в ООН української ініціативи про миротворців на Донбасі, щоб зупинити війну.
Як заявила речник Державного департаменту Хезер Науерт, США підтримують розміщення миротворців на Донбасі з широким мандатом і на кордоні з РФ.