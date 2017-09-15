Порошенко хоче обговорити в ООН створення групи друзів України з деокупації Криму

Президент Петро Порошенко планує обговорити на Генасамблеї ООН ідею створення групи міжнародних друзів України з деокупації Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у рамках роботи 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) сьогодні у Києві.

«Майже два роки тому я висловив почин, щоб створити механізм для відновлення українського суверенітету в Криму. Ми говорили про поступовий, мирний спосіб витіснення Росії з Криму. Ми покладаємося на інструмент міжнародного права, судів, арбітражів», - заявив Порошенко.

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«Ми маємо координовану та націлену підтримку наших партнерів в усьому світі, і я хотів би сьогодні запропонувати ідею створення міжнародних друзів деокупації Криму для того, щоб скоординувати спільні дії. Я планую обговорити це в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН», - зазначив президент.