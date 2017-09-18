Порошенко сьогодні розпочне візит до США, де зустрінеться із Трампом

Президент України Петро Порошенко сьогодні здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки з метою участі у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час візиту упродовж 18-21 вересня Порошенко виступить з промовою у ході загальних дебатів Генасамблеї ООН, візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню інтернету в терористичних цілях.

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Також президент має намір представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

В рамках візиту заплановано низку двосторонніх зустрічей Порошенка з лідерами країн світу, в тому числі президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі заявили, що зустріч лідерів України та США відбудеться у четвер, 21 вересня.