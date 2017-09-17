Порошенко: питання звільнення українських заручників і політв'язнів буде одним з ключових в рамках візиту до США

Президент України Петро Порошенко в рамках візиту до Сполучених Штатів Америки з метою участі у 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН має намір порушити питання звільнення українських заручників і політв'язнів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Питання звільнення українських заручників і політв'язнів буде одним з ключових під час мого візиту до США на 72-у сесію Генеральної Асамблеї ООН», - написав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 18-21 вересня президент Порошенко здійснить робочий візит до США з метою участі у 72-й сесії Генасамблеї ООН.

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Під час візиту Порошенко виступить з промовою у ході загальних дебатів Генасамблеї ООН, візьме участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також з питання протидії використанню інтернету в терористичних цілях.

Повідомлялось, що Порошенко має намір представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Також заплановано низку двосторонніх зустрічей Порошенка з лідерами країн світу, в тому числі президентом США Дональдом Трампом. У Білому домі заявили, що зустріч лідерів України та США відбудеться у четвер, 21 вересня.