У Білому домі розповіли про зустріч Трампа із Порошенком
Зокрема, у Білому домі повідомили, що президенти обговорили шляхи досягнення миру на Донбасі.
Президент Дональд Трамп привітав реформи в Україні в ході зустрічі із Петром Порошенко. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
Зокрема, мова йде про реформи, які сприяли економічному зростанню та оборонному потенціалу в країні. Американський лідер закликав Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням його бізнес-клімату в країні.
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«Президент Трамп підтвердив американську підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Трамп та президент Порошенко обговорили шляхи досягнення миру на Сході України», - йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.
Як повідомляв УНІАН раніше, 21 вересня президенти України та США Петро Порошенко і Дональд Трамп зустрілися в Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. "Радий зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин", - зазначив президент України у Twitter.