Порошенко і Трамп зустрілися у Нью-Йорку (фото, відео)

Президенти України та США Петро Порошенко і Дональд Трамп розпочали зустріч в Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте такожПорошенко сьогодні розпочне візит до США, де зустрінеться із Трампом

"Радий зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин", - зазначив президент України у Twitter.

Раніше прес-офіс Білого дому повідомляв, що зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Петра Порошенка запланована на 10:30 за часом Нью-Йорка (17:30 за Києвом), її тривалість складатиме одну годину.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як заявляв Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.