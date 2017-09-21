Порошенко і Трамп зустрілися у Нью-Йорку (фото, відео)

17:36, 21 вересня 2017
Політика
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Зустріч лідерів двох держав проходить у рамках 72-ої сесії Генасамблеї ООН.

Зустріч Порошенка з Трампом вже розпочалася / фото twitter.com/Scavino45

Президенти України та США Петро Порошенко і Дональд Трамп розпочали зустріч в Нью-Йорку в рамках 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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"Радий зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин", - зазначив президент України у Twitter.

Раніше прес-офіс Білого дому повідомляв, що зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Петра Порошенка запланована на 10:30 за часом Нью-Йорка (17:30 за Києвом), її тривалість складатиме одну годину.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як заявляв Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.

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Теги: #зустріч Порошенка і Трампа#Порошенко в США#Порошенко зустрівся з Трампом