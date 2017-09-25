Сакварелідзе заявив, що у нього хочуть забрати українське громадянство

Соратник Міхеїла Саакашвілі і колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявляє, що президент Петро Порошенко може позбавити його громадянства України. Про це він пише у Facebook.

Сакварелідзе зазначив, що цю інформацію поки не підтверджено.

"Щойно отримав неофіційну і поки остаточно не підтверджену інформацію про те, що Петро Олексійович Порошенко збирається незабаром забрати громадянство у мене, а також у деяких інших нелояльних до нього осіб з числа тих, кому він сам його і дав два роки тому", - повідомляє Сакварелідзе.

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Раніше стало відомо, що суд визнав підозру Давиду Сакварелідзе у справі «прориву» екс-очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі через кордон, обґрунтованою. Сакварелідзе підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).