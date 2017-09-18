Підозру Сакварелідзе у справі "прориву" через кордон визнали обґрунтованою

Суд визнав підозру Давиду Сакварелідзе у справі «прориву» екс-очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі через кордон, обґрунтованою. Про це йдеться на сайті прокуратури у Львівській області.

Повідомляється, що відомством здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками вчинення групового порушення громадського порядку, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, опору та насильства щодо працівника правоохоронного органу, яке трапилось 10.09.2017 у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Шегині».

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«Проаналізувавши та оцінивши подані докази, суд, відкинувши доводи сторони захисту, визнав їх належними та допустимими, а також констатував, що вони є достатніми для висновку суду про обґрунтованість оголошеної Д.Сакварелідзе підозри у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, правоохоронці вручили повідомлення про підозру колишньому заступнику генерального прокурора Давиду Сакварелідзе.

Вручення підозри відбувалося в одному з львівських ресторанів під час обіду. Зокрема, Сакварелідзе підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).