Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття грузинському народу та прем’єр-міністру Грузії Ніка ГІЛАУРІ у зв’язку із трагічною загибеллю людей у Тбілісі через зруйнування будинку телекомпанії «Руставі-2».

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну, Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що з життя через трагічну випадковість йдуть молоді, талановиті люди.

Вона звернулася до прем’єр-міністра Грузії з проханням передати слова підтримки родинам загиблих та постраждалих.

«Українці сумують разом з Вами», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Тбілісі сьогодні удосвіта обвалилася чотириповерхова будівля студії телекомпанії «Руставі-2», де проводився музичний конкурс «Академія зірок».

В цей час в ньому перебували 14 осіб, 12 з них вдалося вивести з будівлі. Сім учасниць проекту не постраждали - в стані шоку їх було доставлено до лікарні і виписано після надання медичної допомоги. Ввечері з-під уламків рятувальники вилучили тіла двох співробітників телекомпанії.