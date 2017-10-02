Горбатюк заявляє, що Луценко його ігнорує вже 9 місяців

Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляє, що впродовж 9 місяців не може зустрітися з генпрокурором Юрієм Луценком, щоби обговорити проблеми розслідування майданівських справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

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Зокрема, на питання, чи обговорював він ситуацію навколо розслідувань справ Майдану і нещодавнє оголошення підозри керівному складу Нацполіції з генеральним прокурором, Горбатюк відповів заперечно.

“Я не спілкувався (з Юрієм Луценком — УНІАН), тому що я вже впродовж більше 9 місяців не можу потрапити до генерального прокурора з приводу розслідування проваджень. Я навіть писав йому письмові запити, щоб він пояснив, у чому причина, чому наради в ГПУ проводяться без моєї участі, але відповіді на це від нього не отримав і контакту безпосереднього в мене з ним немає”, - сказав Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня було повідомлено про підозру у протидії акціям протесту під час Революції гідності трьом колишнім високопосадовцям МВС України, двоє з яких на даний час займають керівні посади в Національній поліції України. Це Сергій Поготов, а також голова Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Ігор Бабич і його заступник Анатолій Серединський.