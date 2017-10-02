Луценко прокоментував напад охоронців на журналістів під час святкування весілля його сина (відео)

Генпрокурор шкодує, що співробітники УДО "вступили у фізичний контакт" з журналістами. Серед гостей весілля сина генерального прокурора України Юрія Луценка було щонайменше чотири людини, які підлягають цілодобовій державній охороні.

Тому по периметру закладу, де святкували весілля, перебували співробітники Управління державної охорони. Про це Луценко розповів в ефірі ТСН.Тижня.

За його словами, співробітник УДО має право визначати периметр для безпеки осіб, які перебувають під охороною, і те, що встановлює УДО, "є обов’язковим для всіх, у тому числі для журналістів".

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"Журналісти у нас часто перетворюються на нишпорок. Якби вони підійшли до мене і сказали: "Ми хочемо до вас на весілля". Я би їх запросив і навіть пригостив. Проте їм було цікаво познімати з кущів, хто заходить і хто виходить. Вони стали простими папарацці", - сказав Луценко.

З іншого боку, генпрокурор шкодує, що "працівники УДО не змогли найти балансу і вступили у фізичний контакт із журналістами".

"Не моя справа слідкувати за тим, що відбувається за периметром мого сімейного свята. Проте УДО зараз проводить службову перевірку і в разі, якщо буде встановлено порушення чинного законодавства, безумовно, винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 16 вересня у Конча-Заспі біля одного з ресторанів, в якому святкували весілля сина Луценка, співробітники Управління державної охорони, намагаючись завадити зйомці журналістів, за словами представників ЗМІ, напали на них.

В УДО розпочали внутрішнє розслідування через дії співробітників, а глава Держохорони Валерій Гелетей заявив про те, що його підлеглий не нападав на журналістів, а перечипився через схил й схопився за оператора.