Геращенко розповів про "баланс" в українській владі та роль Авакова

Екс-радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що може гарантувати, що влада, МВС, Нацгвария та Нацполіція ніколи не будуть використані проти народу України. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає Українська правда.

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"На сьогодні є певний баланс влади: президент відповідає за СБУ, і несе відповідальність за всі позитивні та негативні зміни в СБУ, президент пропонує генпрокурора і разом з Верховною Радою ділить цю відповідальність, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (...) є балансом влади в цій країні і гарантом недопущення тих помилок і злочинів, які були допущені Януковичем та його оточенням", - додав Геращенко.

Він заявив, що може гарантувати, що влада, МВС, Нацгвардія та Нацполіція ніколи не будуть використані проти народу України для того, щоб не допустити будь-яких народних виступів, якщо вони будуть законними і обґрунтованими.

Як повідомляв УНІАН, Геращенко також заявив, що між Аваковим і президентом Петром Порошенком існує конфлікт з першого дня обрання глави держави. За словами політика, конфлікт полягає в різному підході до питань забезпечення безпеки та проведення кримінальних розслідувань в Україні.